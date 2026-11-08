Marco Bezzecchi controla de principio a fin la carrera y vuelve a la pelea por el título

Bezzecchi se adjudicó la victoria con claridad, la sexta de la temporada, que le permite aspirar, aunque con bastante diferencia y por tanto pocas probabilidades, a seguir disputando el título mundial tanto a Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que fue segundo, como a su compañero Jorge Martín (Aprilia RS-GP), que acabó séptimo.

Marc Márquez cuenta ahora con 60 puntos de ventaja sobre Jorge Martín y 74 puntos respecto a Marco Bezzecchi, a falta de 74 puntos por disputarse entre Portugal y la Comunidad Valenciana.

Antes del comienzo de la carrera, ésta ya sufrió una nueva baja que unir a las de los pilotos de Yamaha -en su caso por decisión corporativa-, y los lesionados Alex Márquez y Joan Mir, la del italiano Luca Marini.

Marini, piloto del equipo oficial de Honda Racing Corporation (HRC) como Joan Mir, fue baja por fatiga, con lo que la carrera de MotoGP iba a disputarse con apenas dieciséis participantes, sin olvidar la baja, también, de su compatriota Francesco 'Pecco' Bagnaia, con dos fracturas en el pie derecho tras su accidente en la esprint de Lusail.

La primera nota destacada de la carrera fue la unanimidad a la hora de elegir los compuestos de neumáticos, pues todos los pilotos optaron por los intermedios para sus motos, clara muestra de que no había muchas ganas de asumir riesgos innecesarios.

Y dos focos de atención en clave de título mundial, pues sólo si Marc Márquez -vencedor en 2025- ganaba la carrera y Jorge Martín no lograba ningún punto, el primero podía sumar su décimo título mundial y el octavo de MotoGP.

Tanto Marco Bezzecchi, que apretó mucho en la vuelta de calentamiento previa a la salida, como Marc Márquez hicieron una buena salida y por ese orden llegaron a la primera curva, aunque camino de la segunda Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) superó a un Márquez que no quiso asumir ningún riesgo, y Jorge Martín (Aprilia RS-GP) era octavo.

El tirón inicial de Bezzecchi, con los neumáticos muy calientes, resultó brutal, llevándose a su rueda exclusivamente a Fernández, con Marc Márquez encabezando al grupo perseguidor, a un segundo de distancia y con Pedro Acosta (KTM RC 16) pegado al rebufo de su moto.

En la tercera vuelta Acosta vio su oportunidad y superó a un Marc Márquez que no se dio por vencido e intentó aguantar el tirón del 'Tiburón' del Puerto de Mazarrón, con el italiano Enea Bastianini (KTM RC 16) en la quinta plaza.

Bezzecchi y Fernández se fueron distanciando progresivamente de todos sus rivales, entre los que Marc Márquez recuperó la tercera plaza un Pedro Acosta que parecía estar controlando la presión de su neumático delantero para intentar evitar la sanción, pues avisó a Marc Márquez para que le superase por el interior en la sexta vuelta.

El italiano se fue distanciando paulatinamente de un Fernández que dio por buena la segunda posición, con mucha ventaja sobre la tercera plaza, por la que pugnaron durante casi toda la carrera Marc Márquez y Pedro Acosta.

En el ecuador de la carrera, undécima de las veintidós vueltas que debían completar los pilotos, Marco Bezzecchi era un sólido líder, con Raúl Fernández en una cómoda segunda posición; Marc Márquez y Pedro Acosta luchando por la tercera posición y Jorge Martín ascendiendo al séptimo puesto tras superar al italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26).

Marc Márquez supo aguantar la presión de Pedro Acosta para irse poco a poco de él y consolidar así el tercer peldaño del podio, aunque con el punto de mira puesto en un Raúl Fernández que parecía no poder mantener el ritmo inicial de carrera.

En ese punto, a siete del final, el brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V) se tuvo que retirar con problemas mecánicos, los mismos que el sudafricano Brad Binder (KTM RC 16), que también entró en su taller.

Al principio de la vigésima vuelta, Marc Márquez aprovechó la velocidad de su Ducati para superar a Raúl Fernández en la larga recta del circuito de Lusail (1.068 metros) para en muy poco tiempo abrir un hueco insalvable sobre el madrileño de Aprilia.

La victoria de Marco Bezzecchi resultó inapelable y, junto a él, en el podio, acabaron Marc Márquez y Raúl Fernández, con Ai Ogura, Enea Bastianini, Pedro Acosta, Jorge Martín, Fabio di Giannantonio, Johann Zarco e Iker Lecuona completando las diez primeras posiciones.