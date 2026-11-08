ABC
8 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Espacios & Tendencias
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
Fútbol Paraguayo. Torneo Apertura
ABC Cardinal AM de 17:00 a 20:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Espacios & Tendencias
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
25º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
21º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Automovilismo
08 de noviembre de 2026 - 17:10

Norris, feliz por darle "una pequeña recompensa" a McLaren "por su duro trabajo"

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 8 nov (EFE).- El piloto británico Lando Norris (McLaren), ganador este domingo del Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), se mostró feliz por darle "una pequeña recompensa" a McLaren "por su duro trabajo" en una dura campaña para el equipo.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Ha sido una carrera muy dura, muy, muy dura. Obviamente, no ha sido la mejor salida desde la parrilla, pero hoy ha habido muchos retos, como es lógico, debido a las condiciones", dijo el campeón del mundo en 2025.

"Cambiar a neumáticos lisos en pista mojada siempre es complicado, sobre todo cuando estás luchando por el liderato e intentando recuperar un poco de terreno. Lo más importante hoy fue mantener la calma y no cometer ningún error. Tenía el ritmo cuando lo necesitaba, así que estuvo bien. Es estupendo volver al escalón más alto, y qué lugar tan fantástico para hacerlo", señaló.

Sobre la situación de su equipo, Norris declaró: "Lo estamos intentando, ya sabes. Yo lo estoy dando todo, y creo que este fin de semana tuvimos la oportunidad de conseguir la 'pole' ayer, tuvimos la oportunidad de ganar. Siento que la mayoría de las veces este año, cuando ha surgido una oportunidad, he ido a por ella y hemos sido capaces de lograrla. Así que tengo que dar las gracias al equipo porque siguen trabajando muy duro".

"Es frustrante no poder devolverles un buen resultado, como ha ocurrido en las últimas semanas. Pero, sin duda, este fin de semana siento que hemos podido devolverles algo y darles una pequeña recompensa por su duro trabajo. Así que, como siempre, muchas gracias a ellos, y tenemos que seguir esforzándonos hasta el final del año".

Lo
más leído
del día

01
Policiales
“No puede ser ko; soy un expresidente de la República”: la queja de Santiago Peña antes de ser esposado
Ver más
02
Nacionales
Peña cumple reclusión en habitación común, con libre visita y uso de celular
Ver más
03
Política
Santiago Peña fue el principal defensor del Grupo Vázquez: estas son las evidencias
Ver más
04
Economía
“Puerto Madero” de Asunción: Ueno Bank tomó el control de contrato de ANNP y ahora las obras están paradas
Ver más
05
Nacionales
Caso Ueno Bank: expresidente del BCP afirma que teme por su vida
Ver más

Te puede interesar