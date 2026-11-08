Norris, feliz por darle "una pequeña recompensa" a McLaren "por su duro trabajo"

"Ha sido una carrera muy dura, muy, muy dura. Obviamente, no ha sido la mejor salida desde la parrilla, pero hoy ha habido muchos retos, como es lógico, debido a las condiciones", dijo el campeón del mundo en 2025.

"Cambiar a neumáticos lisos en pista mojada siempre es complicado, sobre todo cuando estás luchando por el liderato e intentando recuperar un poco de terreno. Lo más importante hoy fue mantener la calma y no cometer ningún error. Tenía el ritmo cuando lo necesitaba, así que estuvo bien. Es estupendo volver al escalón más alto, y qué lugar tan fantástico para hacerlo", señaló.

Sobre la situación de su equipo, Norris declaró: "Lo estamos intentando, ya sabes. Yo lo estoy dando todo, y creo que este fin de semana tuvimos la oportunidad de conseguir la 'pole' ayer, tuvimos la oportunidad de ganar. Siento que la mayoría de las veces este año, cuando ha surgido una oportunidad, he ido a por ella y hemos sido capaces de lograrla. Así que tengo que dar las gracias al equipo porque siguen trabajando muy duro".

"Es frustrante no poder devolverles un buen resultado, como ha ocurrido en las últimas semanas. Pero, sin duda, este fin de semana siento que hemos podido devolverles algo y darles una pequeña recompensa por su duro trabajo. Así que, como siempre, muchas gracias a ellos, y tenemos que seguir esforzándonos hasta el final del año".