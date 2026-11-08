Verstappen: "Salir desde la P21 y subir al podio creo que es un resultado muy bueno"

"Sí, ha sido una carrera complicada. Creo que las primeras vueltas, por supuesto, fueron muy importantes. Adelanté a muchos coches y, de hecho, esa primera tanda de vueltas, creo que con los neumáticos intermedios, fue realmente muy, muy buena", dijo el cuatro veces campeón.

"Por desgracia, después de eso, no sé si sufrimos algún tipo de daño, porque el coche se comportaba de forma totalmente opuesta a lo que había notado durante todo el fin de semana, con un equilibrio realmente extraño", reveló.

"Una vez que me situé en la segunda posición no pude avanzar mucho más. Así que tenemos que entender qué falló ahí. Pero, bueno, salir desde la P21 y subir al podio en segunda posición creo que es un resultado muy bueno", destacó Verstappen.

Su compañero de equipo, el francés Isack Hadjar, completó el podio de Interlagos y dijo: "Fue muy, muy difícil, todo un reto, sobre todo al cambiar de los neumáticos intermedios a los blandos, evitando las trampas".

"Fue extremadamente difícil, sobre todo en el pit lane. Ya se vio lo complicado que era conducir, y luego llovió más al final. Estoy muy contento de haber acabado tercero hoy. Pero tengo que seguir cometiendo menos errores, porque podría haber evitado una situación un poco incómoda con Max", agregó el francés.

"Así que sí, solo quiero pedir disculpas porque creo que en esa tanda podría haberme mantenido un poco más en la pista", confesó.