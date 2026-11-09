Albert Arenas asciende a Superbike en 2027 con una Ducati

Arenas, de 29 años, irrumpió con fuerza en 2020, cuando alcanzó su máximo esplendor con una temporada de tres victorias y cinco podios que le valieron el título de campeón del mundo de Moto3.

Un año después, en 2021, dio el salto a Moto2, donde se adaptó en su temporada de debut antes de mejorar hasta la duodécima posición con un mejor resultado de la temporada con un cuarto puesto en el GP de San Marino.

En 2023 se unió al equipo Red Bull KTM Ajo, con el que consiguió su primer podio en Moto2 esa temporada aunque le costó volver al nivel mostrado anteriormente en Moto3, terminando decimocuarto 2023 y 2024 y octavo en 2025.

Este año, en el WorldSBK, demostró su potencial con victorias en Balaton Park, Misano y Jerez, un buen rendimiento que le ha valido ofertas para seguir progresando el próximo curso.

"Estoy absolutamente entusiasmado con este nuevo reto. Mi principal objetivo cuando llegué a la categoría Supersport era ganar el Campeonato del Mundo y ascender a Superbike. Este salto llega en un momento perfecto de mi carrera. Como novato, tendré mucho que aprender sobre la moto. Tengo muchas ganas de probar la Ducati pero quiero ver cuál es mi nivel y qué resultados puedo lograr", declara Arenas, tras conocer su nuevo reto para la próxima temporada.