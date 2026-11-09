ABC
9 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
17º
Ahora
ver más
17º
Ahora
HOY
Min
13º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
19º
Máx
27º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Automovilismo
09 de noviembre de 2026 - 08:20

Albert Arenas asciende a Superbike en 2027 con una Ducati

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 9 nov (EFE).- El español Albert Arenas, campeón de Supersport este 2026, asciende a la categoría WorldSBK tras firmar con el Team GoEleven, con el que pilotará una Ducati Panigale V4 R junto a Lorenzo Baldasarri, según informó este lunes la escuadra italiana.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Arenas, de 29 años, irrumpió con fuerza en 2020, cuando alcanzó su máximo esplendor con una temporada de tres victorias y cinco podios que le valieron el título de campeón del mundo de Moto3.

Un año después, en 2021, dio el salto a Moto2, donde se adaptó en su temporada de debut antes de mejorar hasta la duodécima posición con un mejor resultado de la temporada con un cuarto puesto en el GP de San Marino.

En 2023 se unió al equipo Red Bull KTM Ajo, con el que consiguió su primer podio en Moto2 esa temporada aunque le costó volver al nivel mostrado anteriormente en Moto3, terminando decimocuarto 2023 y 2024 y octavo en 2025.

Este año, en el WorldSBK, demostró su potencial con victorias en Balaton Park, Misano y Jerez, un buen rendimiento que le ha valido ofertas para seguir progresando el próximo curso.

"Estoy absolutamente entusiasmado con este nuevo reto. Mi principal objetivo cuando llegué a la categoría Supersport era ganar el Campeonato del Mundo y ascender a Superbike. Este salto llega en un momento perfecto de mi carrera. Como novato, tendré mucho que aprender sobre la moto. Tengo muchas ganas de probar la Ducati pero quiero ver cuál es mi nivel y qué resultados puedo lograr", declara Arenas, tras conocer su nuevo reto para la próxima temporada.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Tras el caso de la mansión de Peña, pedirán informes a la Municipalidad de San Bernardino
Ver más
02
Economía
Alliana propone a Jorge Schreiner para presidir el Banco Central del Paraguay
Ver más
03
Política
Marco Rubio llamó a Pedro Alliana y lo invitó a una próxima reunión
Ver más
04
Economía
Tras caída de Ueno y de firmas vinculadas, ¿qué pasará con licitación del core del BNF, que estaba encaminada a Itti?
Ver más
05
Economía
Alliana ordena que afectados por Ueno Bank no paguen multas ni recargos tributarios
Ver más

Te puede interesar