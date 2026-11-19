El piloto español tendrá que superar, no obstante, una nueva evaluación médica mañana, después de completar los primeros entrenamientos del viernes. Los médicos de MotoGP comprobarán su estado físico y determinarán si está en condiciones de continuar durante el resto del fin de semana.

Márquez fue intervenido recientemente en Madrid para retirarle las placas y el material de fijación de la clavícula derecha y de la mano izquierda. Además, se sometió a una bursectomía artroscópica, un procedimiento mínimamente invasivo en el hombro derecho.

El piloto del equipo Gresini se perdió el Gran Premio de Qatar para recuperarse de la operación y ahora tendrá la oportunidad de regresar a la competición en el trazado portugués, aunque su continuidad estará condicionada a la valoración médica posterior a la primera sesión. EFE 1010552