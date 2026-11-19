De esta manera, el dorsal 73 volverá a compartir 'box' con su compañero de equipo, Fermín Aldeguer.

El piloto catalán pasó recientemente por quirófano en Madrid, donde se sometió a varias intervenciones en la clavícula derecha, el hombro derecho y la clavícula izquierda, después de la lesión que sufrió en el Gran Premio de Malasia, en el que consiguió la 'pole position' y terminó en la tercera posición en la carrera del domingo.

Tras completar el proceso de recuperación, Márquez estará de nuevo en la parrilla para afrontar las dos últimas pruebas de la temporada 2026. El español buscará recuperar sensaciones sobre la moto y cerrar el campeonato con buenas prestaciones después de un tramo final condicionado por los problemas físicos.

Su regreso supone también una buena noticia para el equipo Gresini, que podrá volver a contar con sus dos pilotos en la recta final del calendario. Portimao será el escenario del retorno del menor de los hermanos Márquez, que afrontará el Gran Premio de Portugal con el objetivo de recuperar el ritmo competitivo tras su ausencia.