Pese a la dificultad de la empresa, el madrileño mantiene la esperanza y asegura que todavía quedan opciones. "El campeonato sigue vivo", manifestó en la rueda de prensa previa a la cita portuguesa.

El piloto de Aprilia llega a Portimao con mejores sensaciones físicas después del tiempo de recuperación del que ha dispuesto tras el Gran Premio de Qatar, donde todavía arrastraba las consecuencias de su fractura de muñeca. "El tiempo me ha venido bien. He aprovechado a tope todas las horas que tenía el día para recuperarme y me encuentro muchísimo mejor. Si no estoy al cien por cien, estaré al 99", explicó. Aunque todavía siente algunas molestias musculares y un ligero dolor en la mano, considera que la lesión no le limitará para pilotar.

Martín también destacó que afronta con confianza un circuito en el que ya sabe lo que significa ganar y donde tradicionalmente ha conseguido buenos resultados. "Es una pista donde he ganado en el pasado, donde siempre he podido ir bien y donde suelo ser rápido", recordó.

El madrileño no esconde que uno de sus grandes objetivos es cerrar de la mejor manera posible su etapa en Aprilia, antes de afrontar un nuevo capítulo deportivo. "Quiero acabar el año con alguna victoria. Después de estos dos años luchando y de todo lo que me ha pasado, quiero terminar con un buen sabor de boca", señaló.

Sobre la posibilidad de impedir que Marc Márquez consiga el título en Portugal, Martín reconoció la dificultad del reto, aunque aseguró que no renuncia a sus opciones. "Parar a Marc es muy complicado, pero yo haré lo que pueda para hacer un gran resultado", concluyó. EFEA