El español llega a Portimao con una ventaja de 60 puntos sobre Jorge Martín (Aprilia) y de 74 sobre Marco Bezzecchi (Aprilia), cuando únicamente quedan otros tantos puntos en juego entre las dos últimas pruebas del calendario.

El líder del Mundial transmitió un mensaje de prudencia durante la rueda de prensa, consciente de que todavía necesita completar el trabajo en la pista. "En MotoGP puede pasar de todo", ha advertido Márquez, que no quiere dejarse llevar por la euforia ni dar por conseguido un campeonato que todavía no tiene matemáticamente asegurado.

Sin embargo, el piloto de Cervera también dejó claro que no piensa adoptar una estrategia conservadora ni limitarse a controlar a sus perseguidores desde posiciones retrasadas. "Estoy en un momento en el que dependo de mí, no de ellos, entonces tengo que aprovecharlo. Evidentemente, ellos deben atacar, yo estoy en una posición en la que puedo defender. Pero me gustaría defender estando delante, porque te quitas riesgos", explicó.

La situación del campeonato coloca a Márquez en una posición privilegiada. El español suma 431 puntos, por los 371 de Martín y los 357 de Bezzecchi. El italiano, reciente ganador del Gran Premio de Qatar, es el único que ha conseguido mantener vivas sus opciones después de imponerse en Lusail, aunque necesita una combinación de resultados muy favorable.

Las cuentas permiten a Márquez incluso celebrar el título el sábado, después de la carrera al esprint. La opción más directa sería conseguir la victoria, aunque también podría proclamarse campeón con otros resultados, siempre que amplíe suficientemente su ventaja sobre Martín.

Si no consigue cerrar el campeonato en Portugal, tendrá una última oportunidad en Valencia, donde se disputará la prueba que pondrá el punto final a la temporada.

El piloto español busca así completar una temporada que le permitiría alcanzar su octavo título de MotoGP y seguir ampliando su trayectoria histórica en la categoría. Mientras tanto, Martín y Bezzecchi están obligados a arriesgar para prolongar la lucha por el campeonato hasta Valencia.