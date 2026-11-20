Viñales tomó la decisión después de someterse a una evaluación médica al término de la primera sesión de entrenamientos libres (FP1), en la que completó 17 vueltas y marcó el decimonoveno mejor tiempo. Su equipo confirmó que será sustituido por Pol Espargaró durante el resto del fin de semana.

El piloto explicó que había trabajado intensamente durante el último mes para recuperar su mejor nivel y regresar a la competición, pero reconoció que las características del trazado portugués y el dolor en el hombro le impedían pilotar con garantías.

"Ha sido una decisión muy difícil, porque quiero seguir esforzándome, pero hemos concluido que lo mejor es parar. Lo importante es evitar que el hombro sufra más daños y prevenir situaciones peligrosas en pista; seguiré centrado en mi recuperación", indicó.

El español reapareció en el campeonato en el Gran Premio de Japón, después de una nueva interrupción de su temporada, pero la acumulación de carreras en las últimas semanas ha aumentado su fatiga y molestias físicas.

El equipo señaló que Viñales continuará evaluando su estado físico con vistas al Gran Premio de la Comunidad Valenciana, última prueba del calendario de 2026 y carrera de casa para el piloto.

Sin equipo para la próxima temporada, la cita de Cheste podría convertirse en la última de su trayectoria mundialista, después de 16 años en el campeonato, once de ellos en MotoGP. En la categoría reina ha conseguido diez victorias, mientras que su palmarés en las tres clases asciende a 26 triunfos.