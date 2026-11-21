El piloto del Liqui Moly Dynavolt Intact GP encabezará la parrilla de salida en una carrera que estará marcada por la lucha por el título mundial, con el español Manu González e Izan Guevara como principales protagonistas.

Agius confirmó su velocidad en una sesión de clasificación en la que aventajó en 98 milésimas al español Daniel Holgado, que consiguió la segunda posición con un crono de 1:40.645. La primera fila la completará Izan Guevara, tercero con un tiempo de 1:40.751.

El piloto del Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 consiguió así una posición privilegiada para afrontar una carrera en la que tiene mucho en juego, ya que es el segundo clasificado del campeonato y se encuentra a 13,5 puntos del liderato.

La clasificación dejó un escenario de especial interés para la lucha por el Mundial. Manu González, líder de la general, no pudo pasar de la décima posición y tendrá que remontar desde la cuarta fila de la parrilla.

El piloto del Liqui Moly registró un tiempo de 1:41.154, a 607 milésimas de su compañero de equipo y autor de la pole. La diferencia de 13,5 puntos respecto a Guevara convierte la carrera del domingo en una cita importante para ambos aspirantes, especialmente por la ventaja de salida que ha conseguido el piloto mallorquín.

La segunda fila estará integrada por el neerlandés Collin Veijer, cuarto; el español Iván Ortolá, quinto, y Daniel Muñoz, sexto. Álex Escrig concluyó séptimo, por delante del checo Filip Salac y del italiano Celestino Vietti.

La sesión estuvo condicionada por varios incidentes y las banderas amarillas, entre ellos la caída de Barry Baltus en la curva 3. Guevara supo aprovechar sus oportunidades para asegurar la tercera plaza, mientras que González sufrió un susto en la 14 que le impidió mejorar su registro en el último intento.

De esta forma, el líder del campeonato afrontará desde la décima posición una carrera en la que su principal rival partirá desde la primera fila.