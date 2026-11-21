"He cometido un error, pero lo positivo es que estamos bien físicamente, porque en una caída siempre hay riesgos", manifestó el piloto español de Ducati.

Márquez se fue al suelo a dos vueltas del final en la curva siete, cuando rodaba en tercera posición y tenía prácticamente asegurado su décimo título mundial. La aparición de la lluvia complicó las condiciones de la pista y terminó por frustrar su objetivo. "Ha empezado la lluvia, que tantas veces nos ha ayudado, y esta vez he resbalado", explicó.

El líder del campeonato admitió que no esperaba encontrar tanta humedad en ese punto del trazado portugués. "No he pensado nada cuando me he caído. He chequeado el cuerpo y he visto que estaba bien. Sé por qué me he caído. Aquí hay ese 'spray' que no es ni lluvia y esperaba que estuviera menos mojado en ese punto", señaló.

Márquez lamentó haber dejado escapar una oportunidad que tenía muy cerca, aunque valoró que su principal rival, Jorge Martín, solo pudiera terminar quinto. Por el contrario, reconoció que la victoria de Marco Bezzecchi mantiene al italiano con opciones matemáticas de luchar por el campeonato.

"Lo bueno es que Martín solo ha podido ser quinto y lo malo es que Bezzecchi ha ganado y sigue vivo para el campeonato", apuntó.

El piloto de Cervera aseguró que su prioridad para la carrera larga será cruzar la línea de meta y evitar riesgos innecesarios. "Mañana tenemos una buena oportunidad. La prioridad es acabar la carrera", afirmó.

Pese a la decepción, Márquez mantuvo su habitual sentido del humor y encontró un aspecto positivo en el aplazamiento de la celebración. "Tenemos que ver lo positivo. Mañana nos verá más gente", dijo.