"En Portugal fuimos varios pilotos los que rodamos muy rápido, y ahora llegamos a Valencia, donde también podemos serlo", reconoce Quiles, vencedor de dos grandes premios a lo largo de la temporada, e incidió en el hecho de querer "disfrutar" de su última carrera en la categoría, puesto que la próxima temporada correrá en Moto2 con el Aspar Team.

"Lo más importante para nosotros es disfrutarlo al máximo, pero, por supuesto, seguiremos trabajando como hemos hecho durante toda la temporada para pelear por la victoria", señala Quiles en la nota de prensa de su equipo.