La empresa Italjet, con sede en Bolonia y dirigida por Massimo Tartarini, ha renovado su compromiso con el equipo de Faenza, confirmando su papel como patrocinador principal del equipo de Moto2 para la temporada 2027 en la que contarán con López y Muñoz como pilotos.

Alonso López ha renovado por otra temporada, aportando su gran experiencia en la categoría intermedia, con una victoria este año en Aragón y decidido a superarse y luchar por los primeros puestos en cada carrera.

Al otro lado del garaje se incorpora David Muñoz, en la actualidad decimosexto clasificado en la categoría de Moto3, tras superar una serie de lesiones que le han tenido apartado de la competición durante buena parte de la temporada.

Para Alonso López es una satisfacción "continuar una temporada más con este equipo", en el que dice sentirse "genial" y en el que comenta haber construido este año "una base sólida", con la que espera ser "aún más competitivos".

"En 2026 conseguimos nuestra primera victoria juntos, y en 2027 espero que vengan muchas más", recuerda Alonso López en la nota de prensa del equipo, y asegura que quiere "estar entre los aspirantes al título".

El debutante en la categoría de Moto2 David Muñoz se muestra ilusionado por comenzar "esta nueva aventura con un equipo como el Gresini, donde realmente te sientes parte de la familia" y con gran ambición afirma querer "apuntar alto desde el principio".

No obstante, David Muñoz dice estar "listo para afrontar el desafío y luchar por los primeros puestos de inmediato".