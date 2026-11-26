"Soy competitivo como el que más y voy a ir a por todas para intentar ganar", añadió Jorge Martín, y señaló que al final es "mejor segundo que tercero", pero que a él ya no le cambia "nada".

Jorge Martín destacó que "un buen objetivo" puede ser conseguir "el título de constructores para Aprilia", pues quiere despedirse "de la mejor forma", aunque agregó que también se lo merece él "por todo" lo que ha peleado "para llegar hasta aquí" y que por ello puede ser un gran momento.

El campeón del mundo de MotoGP en 2024 reconoció en la rueda de prensa previa al inicio del gran premio que llega físicamente mejor que en Portimao, aunque se resintió durante algunos días porque el esfuerzo que hizo "para llegar hasta el final con energía fue duro", pero aclaró que ahora se nota "bien" y que esta pista no es tan física, así que aguantará "mejor".

A la hora de afrontar su última carrera como piloto oficial de Aprilia reconoció que ha habido "muchos altibajos tanto en lo deportivo como en la relación con la marca". Fue "una montaña rusa, no sólo en la pista, también fuera", añadió.

Insistió en que ha sido "una relación complicada", pero que supo darle la vuelta y que al final han "acabado muy bien", y reconoció que a lo largo de la temporada dijo al equipo: "No hace falta que seamos amigos, lo que tenemos que hacer es trabajar juntos para intentar ganar".

"Y al final la relación ha acabado siendo buena", resaltó Martín, que se mostró "contento y agradecido" porque al final le han dado la oportunidad de pelear por un Mundial con "todas las armas que necesitaba".

Jorge Martín afirmó que se va "reforzado" de Aprilia para recalar en el equipo oficial de Yamaha, al que jlega con "más confianza" y aprendiendo que es capaz de "mucho más" de lo que hubiese imaginado.

"Creo que soy una persona muy fuerte, muy dura y hace un año era otra persona", insistió un Jorge Martín que reconoció que "hace un año" no creía en sí mismo: "Tenía muchas dudas y volver a ganar, pelear un título, me ha demostrado que lo puedo hacer mil veces más".

"Marc (Márquez) ha ganado diez títulos y eso al final un poco lo sientes, esa presión", manifestó, y agregó que para ganarle se necesita estar "al ciento por ciento y no hacer ningún error".

"Marc no te permite un error, porque en el momento que lo haces te come", dijo Jorge Martín, que reconoció que eso fue lo que le pasó a él: "Hice un error y en ese momento sacó lo mejor de él mismo para aprovechar esa situación".

Martín considera que tiene "el potencial de poder ganar", pero subrayó que tiene que estar al cien por cien "tanto físicamente como con la moto" y que este año no lo ha logrado.