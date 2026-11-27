Almansa, que dominó casi toda la práctica oficial, consiguió un mejor tiempo de 1:36.402 que era récord absoluto por más de cinco décimas de segundo respecto al anterior registro de la categoría, que estableció en 2025 el también español Adrián Fernández (Honda), hoy viernes octavo, con 1:36.990.

La sesión transcurrió con cierta normalidad y sin apenas incidentes como sucediese por la mañana, como consecuencia del frío intenso y la baja temperatura del asfalto, que propició no pocas caídas y sustos entre los primeros pilotos en 'saltar' a pista.

Los minutos finales resultaron muy intensos, sobre todo para algunos como el campeón del mundo de la categoría, Máximo Quiles, quien fue protagonista en varias ocasiones al tener sendos 'sustos' en varios tramos del circuito en los que estuvo a punto de caer, en su intento de mejorar la cuarta plaza que ocupaba por entonces.

David Almansa era el firme líder en esos minutos finales, con un tiempo de 1:36.402 desde su cuarta vuelta que ya era récord absoluto de Moto3, superando el registro del pasado año de Adrián Fernández (Honda), quien rodó en 1:36.990.

Aunque hubo algunos parciales de vuelta rápida, ningún piloto pudo batir el registro de Almansa, y quien más se acercó a él fue su compatriota Álvaro Carpe (KTM), que se quedó a 273 milésimas de segundo y buscando en Valencia su primera victoria en el campeonato del mundo, con el finlandés Rico Salmela (KTM) en la tercera posición.

El líder del mundial concluyó en la cuarta posición y no demasiado contento con el rendimiento de su moto, por delante de sus compatriotas Jesús Ríos (Honda) y de Adrián Cruces (KTM).

En la séptima posición se situó el australiano Joel Kelso (Honda), seguido por los españoles Adrián Fernández (Honda), Joel Esteban (KTM), el hispano argentino Marco Morelli (KTM), Brian Uriarte (KTM), el malasio Hakim Danish (KTM) y los japoneses Ryusei Yamanaka (KTM) y Zen Mitani (Honda), para completar las catorce primeras posiciones que dan el paso a la segunda clasificación directa.