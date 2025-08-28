Brasil y EE.UU. pasan a las semifinales en Nicaragua tras ganar a R.Dominicana y Uruguay

Brasil y Estados Unidos se enfrentarán el próximo sábado en una de las semifinales del torneo que reúne a 12 equipos del continente y que se desarrolla en el Polideportivo Alexis Argüello, en Managua.

En el primer cruce de los cuartos de final, Brasil superó a República Dominicana con destacadas actuaciones de los bases Georginho De Paula y Yago Santos, que concluyeron el partido con 28 y 25 puntos, respectivamente.

De Paula, con 28 puntos, 7 asistencias, 5 rebotes, 4 robos y una efectividad de +38 en cancha, además de un 64,7 % en tiros de campo (11 de 17), lideró a los brasileños, que se convirtieron en el primer equipo en avanzar a las semifinales.

De Paula recibió el apoyo de Yago Santos, quien aportó 25 tantos, con 4 de 4 en el tiro de dos y 4 de 9 en desde detrás de la línea de triples, además de 7 rebotes, 4 asistencias, un robo de balón y un + 27 de efectividad.

El exjugador de la NBA Bruno Caboclo firmó 19 puntos con un 75 % en tiros de campo (6 de 8) en 24 minutos de juego, con 9 rebotes; y el delantero de poder Lucas Dias consiguió 12 cartones con 6 rebotes y 4 asistencias, para completar el cuarteto brasileño que terminó con número de dos dígitos.

Por República Dominicana, que dominó el primer cuarto (18-25), ningún jugador alcanzó los 20 puntos. El mejor a la ofensiva fue el base Andrés Feliz, que juega con el Real Madrid español, y terminó con 14 tantos, 7 rebotes y 5 asistencias.

En el segundo encuentro de la jornada, los estadounidenses dejaron en el camino a Uruguay en un vibrante partido y se desquitaron de la derrota que sufrieron en la fase de grupos.

Estados Unidos ganó a Uruguay por 83-70 en un choque intenso, cargado de físico y defensa, en el que el equipo de las barras y estrellas impuso su jerarquía.

Estados Unidos se fue adelante en el partido al firmar un parcial de 18-15, pero en el segundo período los uruguayos se volcaron a la ofensiva y se impusieron 20-30 para irse al descanso con una ventaja de 7 puntos (38-45).

Los estadounidenses dominaron a los sudamericanos en la segunda parte y remontaron el marcador. Uruguay solo hizo 25 puntos en la segunda mitad del juego, 10 en el último cuarto, frente a 45 de su rival.

Javonte Smart volvió a brillar por los estadounidenses con 27 puntos, con 4 de 6 en el tiro de dos y 5 de 7 en el triple, 7 rebotes y + 27 de efectividad en cancha, mientras que Jeriant Grant, hijo del exjugador de la NBA Horace Grant, y Zacharu Auguste, sumaron 13 puntos cada uno para sellar la victoria.

Por los uruguayos, los mejores fueron Santiago Vesconi, con 17 puntos, y Emiliano Serres, con 15.

Más tarde Puerto Rico desafiará a la selección de Argentina, que dirige Pablo Prigioni, que intentará mantener vivo el sueño de revalidar el título conquistado en 2022, mientras que Canadá buscará imponer su mejor juego ante Colombia.