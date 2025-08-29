Alemania continúa con paso firme y Serbia vence sin brillo

El dominio de los germanos, vigentes campeones del mundo, fue total en todos los cuartos, liderados por sus dos estrellas, Franz Wagner (21) y Dennis Schröeder (23), que llevaron a su equipo al descanso con 17 puntos de ventaja (59-42).

Lejos de relajarse, el cuadro dirigido por el serbio Alan Ibrahimagic, asistente del técnico español Álex Mumbrú (hospitalizado), siguió aumentando su renta hasta el 105 a 83 final. Una demostración de consistencia en el torneo que se disputa en Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia hasta el 14 de septiembre.

Serbia, máxima favorita, no falló y superó sin pasar serios apuros ante una sólida Portugal (69-80) para mantenerse como líder del grupo A, en un partido que volvió a dejar una gran prestación de Nikola Jokic, con 23 puntos y 10 rebotes, y de la joven estrella Nikola Jovic (15-6).

El conjunto entrenado por Svetislav Pesic mostró una cara seria y sobre todo su capacidad de reacción tras un comienzo más 'terrenal', sumado a la expulsión de Filip Petrusev tras un codazo a un jugador portugués.

Sin embargo, el cuadro balcánico reaccionó y tras un gran segundo cuarto se fue al descanso con una diferencia a su favor de 10 puntos, una renta suficiente para mantener la 'distancia de seguridad' hasta el final.

También el grupo A, Letonia superó a Estonia en el encuentro más igualado de la jornada con un resultado de 72 a 70. Los letones fueron mejores en el arranque de la segunda mitad gracias a una actuación estelar de su pivot Kristaps Porzingis, que sumó 26 puntos y 7 rebotes.

En el encuentro restante del grupo, entre Turquía y República Checa, fueron los otomanos los que dieron un paso adelante (92-78). Tras un inicio dubitativo (21-27), los jugadores de Ergin Ataman reaccionaron con un segundo cuarto impecable (24-10) y una segunda mitad sólida, liderados por Alperen Sengun y Cedi Osman, con 23 y 21 puntos respectivamente.

En el grupo B, Lituania volvió a dar un golpe sobre la mesa con una autoritaria victoria ante Montenegro por 94 a 67. La estrella lituana Jonas Valanciunas, con 19 puntos y 5 rebotes, y el base Rokas Jokubaitis (21) fueron los más destacados del equipo.

En el otro encuentro del B, Finlandia aplastó a Inglaterra en todos los aspectos para terminar con un resultado de 109-79 y sumar su segunda victoria en este Eurobasket. El ala-pivot Lauri Markkanen, jugador de los Utah Jazz de la NBA, logró la friolera de 43 puntos, además de 2 rebotes.

La segunda jornada deja a Serbia como líder del grupo A, seguida de Turquía (ambas con 4 puntos), mientras que Portugal y Letonia (cuarta y última plaza para octavos) andan a sólo un punto de distancia con una victoria en dos partidos. República Checa y Estonia figuran como quinta y sexta respectivamente, con dos partidos perdidos.

En el B, Alemania encabeza la tabla seguida de Lituania y Finlandia, todas con dos triunfos (4), y con Suecia como cuarta con 2 unidades, al igual que Gran Bretaña y Montenegro.