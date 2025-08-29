Definidas las semifinales del FIBA AmeriCup: Brasil ante EE.UU. y Canadá contra Argentina

En el primer cruce de los cuartos de final, Brasil superó este jueves 94-82 a República Dominicana con destacadas actuaciones de los bases Georginho De Paula y Yago Santos, que concluyeron el partido con 28 y 25 puntos, respectivamente.

De Paula, con 28 puntos, 7 asistencias, 5 rebotes, 4 robos y una efectividad de +38 en cancha, además de un 64,7 % en tiros de campo (11 de 17), lideró a los brasileños, que se convirtieron en el primer equipo en avanzar a las semifinales.

De Paula recibió el apoyo de Yago Santos, quien aportó 25 tantos, con 4 de 4 en el tiro de dos y 4 de 9 desde detrás de la línea de triples, además de 7 rebotes, 4 asistencias, un robo de balón y un + 27 de efectividad.

El exNBA Bruno Caboclo firmó 19 puntos con un 75 % en tiros de campo (6 de 8) en 24 minutos de juego, con 9 rebotes; y el delantero de poder Lucas Días consiguió 12 cartones con 6 rebotes y 4 asistencias, para completar el cuarteto brasileño que terminó con número de dos dígitos.

Por la República Dominicana, que dominaron el primer cuarto (18-25), ningún jugador alcanzó los 20 puntos. El mejor a la ofensiva fue el base del Real Madrid Andrés Feliz, que terminó con 14 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias.

En el segundo encuentro de la jornada, los estadounidenses dejaron en el camino a Uruguay en un vibrante partido y se vengaron de la derrota que sufrieron en la fase de grupos.

Estados Unidos ganó a Uruguay por 83-70 en un choque intenso, cargado de físico y defensa, en el que el equipo de las barras y estrellas impuso su jerarquía.

EE.UU. comenzó ganando el encuentro al firmar un parcial de 18-15, pero en el segundo cuarto los uruguayos se volcaron a la ofensiva y se impusieron 20-30 para irse al descanso con una ventaja de 7 puntos (38-45).

Los estadounidenses dominaron a los sudamericanos en la segunda parte y remontaron el marcador. Uruguay solo hizo 25 puntos en la segunda mitad del encuentro, 10 en el último cuarto, frente a 45 de EE.UU.

Javonte Smart volvió a brillar por los estadounidenses con 27 puntos, con 4 de 6 en el tiro de dos y 5 de 7 en el triple, 7 rebotes y + 27 de efectividad en cancha, mientras que Jeriant Grant, hijo del exNBA Horace Grant, y Zacharu Auguste, sumaron 13 puntos cada uno para sellar la victoria.

Por los charrúas, los mejores fueron Santiago Vesconi, con 17 puntos, y Emiliano Serres, con 15 tantos.

Argentina necesitó tiempo extra para superar a Puerto Rico por 82-77 y asegurar su lugar en las semifinales de la FIBA AmeriCup 2025.

José Vildoza y el pívot del Girona español Juan Fernández, ambos con 18 puntos, lideraron la ofensiva del conjunto suramericano.

También fueron clave las actuaciones de Gonzalo Corbalán, quien aportó 14 unidades, 7 rebotes y 6 asistencias, y de Nicolás Brussino, con 11 puntos y 12 rebotes.

Por Puerto Rico, José Alvarado brilló con 23 tantos, mientras que Ismael Romero sumó 19 puntos y 11 rebotes.

La selección de Canadá logró una victoria contundente por 94-56 sobre Colombia en el cierre de los cuartos de final.

El equipo canadiense, guiado por Kyshawn George con 18 puntos, seis rebotes y cinco asistencias, dominó de principio a fin los cuatro periodos del duelo.

Además de George, destacaron Leonard Miller, con 14 unidades y 9 rebotes, y Kyle Wiltjer, con 12 puntos.

Por los cafeteros, el más destacado fue Hansel Atencia, con 19 puntos, tres rebotes y dos asistencias.