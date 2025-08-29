Los fichajes Myles Cale y Miles Norris se incorporan al primer día del Barça 2025-26

Los jugadores de la primera plantilla citados fueron los bases Tomas Satoransky, Juan Núñez y Nico Laprovittola, estos dos últimos en la recta final de la recuperación de sus lesiones de rodilla; el escolta Kevin Punter; el alero Myles Cale; el ala-pívot Miles Norris; y los pívots Jan Vesely y Youssoupha Fall.

La primera toma de contacto ha estado marcada por la ausencia de los internacionales que disputan el Eurobasket -Willy Hernangómez, Darío Brizuela y Joel Parra con España, y Tornike Shengelia con Georgia-, cuya fase de grupos acaba de comenzar, así como del base argentino Juani Marcos, concentrado con su selección en la AmeriCup, donde disputará las semifinales.

Tampoco participó el alero Will Clyburn, que ya había completado la revisión y se incorporará a los entrenamientos el próximo 1 de septiembre, antes de viajar a Encamp (Andorra) para realizar una concentración entre el 2 y el 6 de septiembre que culminará con un amistoso frente al París Basketball.

Tras la estancia en el Principado, el equipo volverá a Barcelona para afrontar otros dos amistosos, contra el Bàsquet Girona (12 de septiembre) y el Hiopos Lleida (26 de septiembre) y preparar la disputa del primer título oficial del cuso, La Liga Catalana (del 17 al 21 de septiembre).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En declaraciones a los medios del Barça, el ala-pívot Miles Norris, una de las caras nuevas este verano, ha expresado su ilusión por estrenarse con el equipo. "Tengo muchas ganas de jugar ante nuestra afición", afirmó, al tiempo que se definió como "un buen jugador de equipo, que hace cualquier cosa que el equipo necesite", ha destacado.