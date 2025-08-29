Saint-Supéry: "Tenemos que salir a muerte"

"Todos los partidos son importantes, cualquiera puede competir contra nosotros y puede ganarnos. Nosotros también podemos ganarles a cualquiera. Pero tenemos que salir a muerte siempre; si no, pueden pillarnos despistarnos y darnos", dijo el baloncestista durante su comparecencia ante los medios al término de un entrenamiento.

El base de malagueño, canterano del Unicaja y jugador ya de la Universidad de Gonzaga, pese a que sumó un total de 4 puntos y 2 asistencias en 12:48 minutos, debutó el jueves con 'La Familia', vigente campeona, con un mal sabor de boca, tras la derrota por 83-69 ante Georgia.

"Fue una derrota dura pero hemos aprendido del partido, hemos mirado las cosas que tenemos que mejorar y a partir de ahí vamos a ir para arriba y vamos a seguir peleando", afirmó Saint-Supéry, el jugador más joven en debutar con la selección en un Europeo desde Ricky Rubio en 2009, mientras añadió que "se juntaron un cúmulo de cosas" que les llevó a no salir lo suficientemente duros y que, por ello, no les dejó sacar el partido.

De cara al duelo de este sábado a las 20.30 CET, el base se mostró positivo: "Hemos estado todos muy juntos, muy unidos y creando la familia que somos e intentando tener un buen estado de animo para competir mañana y hacerlo bien".

