92-77: Yago Santos mete a Brasil en la final de la FIBA AmeriCup 2025 tras vencer a EE.UU.

Dos Santos, una se las revelaciones del torneo, secundado por el exjugador de la NBA Bruno Caboclo, metió a Brasil a la final tras una segunda parte espectacular del quinteto suramericano en la que limitaron a los estadounidenes a 25 puntos (9 en el último cuarto).

Brasil se enfrentará el domingo por el oro al ganador entre Argentina y Canadá, que chocarán esta noche en la otra semifinal del torneo que reúne a 12 equipos del continente y que se desarrolla en el Polideportivo Alexis Argüello, en Managua.

Estados Unidos, pese a la ausencia de sus figuras de la NBA, salió a la cancha con dominio y clase y se fue adelante en el partido al firmar un parcial de 20-23, que estuvo intenso, liderados por el guardia tirador Langston Galloway, autor de 22 puntos, el máximo anotador de su equipo.

Los estadounidenses ampliaron la ventaja a 14 puntos (38-52) al llegar al descanso, tras superar en el segundo período por 18-29 a unos brasileños que se pusieron por primera vez arriba en el marcador (27-25) con una canasta de Reynan Santos cuando iban 20 minutos jugados, pero luego se enfriaron.

Fue en en el segundo cuarto que brilló Galloway porque encestó 20 de sus 22 puntos. Javonte Smart, hasta ahora el mejor a la ofensiva por EE.UU., no fue factor y terminó con 13 puntos el encuentro.

En la segunda mitad, Yago dos Santos, respaldado por Lucas Días, Georginho De Paula y Bruno Caboclo, se echó el equipo a sus hombros al firmar 11 de los 20 puntos de Brasil en el tercer período para reducir la ventaja (58-68) siempre a favor de los estadounidenses.

Un triple de Vítor Benite acercó a Brasil (61-68) al arrancar el último período, sin embargo fue respondido por una canasta de 3 puntos de Jahmius Ramsey y otra de 2 de Cameron Reynolds (61-73).

Nueve puntos de Caboclo y cuatro de De Paula pusieron por la mínima a Brasil (74-75) cuando faltaban 4 minutos con 51 segundos para el final, que se hacía de infarto.

Yago dos Santos con un doble puso arriba en el marcador a Brasil (76-75), añadiendo emoción al desenlace. Lo que vino después, sin embargo, fue una debacle para el equipo estadounidense, que solo pudo anotar dos puntos en cuatro minutos de juego frente 16 de los ahora finalistas brasileños.

La final de la AmeriCup2025 se jugará el domingo a partir de las 18:10 hora local (00:10 GMT del lunes).

92 - Brasil (20+18+20+34): Yago dos Santos (25), Georginho De Paula (13), Guilherme Deodato (5), Lucas Días (18), Bruno Caboclo (20) -cinco inicial-, Vitor Benite (6) y Reynan Santos (5).

77 - EE.UU. (23+29+16+9): Javonte Smart (13), Langston Galloway (22), Jerian Grant (11), Jack Cooley (8), Tyler Cavanaugh (6) -cinco inicial-, Cameron Reynolds (6), Zachary Auguste (4), Jahmius Ramsey (3), Speedy Smith (2) y Rob Baker II (2).

Árbitros: Andrés Bartel (URU), Daniel García (VEN) y Krishina Domínguez (MEX).

Incidencias: primera semifinal del torneo FIBA AmeriCup 2025 disputada en el Polideportivo Alexis Argüello de la capital nicaragüense ante 2.500 espectadores.