El alemán Dennis Schröder denuncia insultos racistas de la afición lituana

"Ha habido un buen ambiente pero hoy ha habido aficionados lituanos que en el descanso han emitido sonidos de mono y el racismo en este mundo es algo que no puedo admitir, es algo que no debe pasar. No obstante, ha sido un buen partido para nosotros", manifestó a la conclusión del duelo en declaraciones a 'Magenta Sport'.

"Es algo que no debe ocurrir en este deporte, pero tampoco en el fútbol. Le pasó también a Vinicius Jr., ahí lo vi por primera vez. A mí me ha pasado por primera vez aquí con los lituanos y es algo realmente triste", declaró asimismo tras una victoria que certifica la presencia de los suyos en la fase final de Riga, la capital de Letonia.

En el partido Schröder, autor de 26 puntos, fue una de las figuras del cuadro germano junto a Daniel Theis, que anotó 23 sin fallos en el tiro y capturó 6 rebotes: "Hoy nos ha salvado. Le conozco desde que tengo 13 ó 14 años y puedes contar siempre con él, puedes ir con él casi al fin del mundo. Pero también con el resto del equipo, todo el mundo sabe perfectamente que rol tiene y el papel que debe desempeñar. Todos son importantes".