LA FIBA impedirá el acceso al aficionado que profirió insultos racistas contra Schröder

Redacción deportes, 30 ago (EFE).- La FIBA ha anunciado a través de un comunicado que impedirá la entrada al resto de partidos del EuroBasket al aficionado que profirió insultos racistas contra el base alemán Dennis Schröder, durante el encuentro que enfrentó a su selección frente a Lituania, en la ciudad finlandesa de Tampere y que fueron denunciados públicamente a la conclusión del mismo por el propio jugador.

30 de agosto de 2025 - 14:40
"Tras una revisión inmediata, el equipo de seguridad del pabellón identificó a través de imágenes al individuo. A esta persona se le prohibirá asistir a cualquier otro encuentro del EuroBasket 2025. La FIBA condena de forma inequívoca los discursos de odio, las conductas discriminatorias y en lenguaje racista en cualquiera de sus formas. Crear un ambiente inclusivo, respetuoso y seguro para jugadores, equipos y aficionados sigue siendo una prioridad fundamental en nuestro deporte", explica el organismo.

"FIBA ha proporcionado las imágenes y la información pertinentes a las autoridades locales, que continúan investigando el asunto. Además se pondrá en contacto con la delegación del equipo lituano para informarles de la situación y apoyar los esfuerzos encaminados a prevenir incidentes similares en futuros partidos", concluye el texto.

