LA FIBA impedirá el acceso al aficionado que profirió insultos racistas contra Schröder

"Tras una revisión inmediata, el equipo de seguridad del pabellón identificó a través de imágenes al individuo. A esta persona se le prohibirá asistir a cualquier otro encuentro del EuroBasket 2025. La FIBA condena de forma inequívoca los discursos de odio, las conductas discriminatorias y en lenguaje racista en cualquiera de sus formas. Crear un ambiente inclusivo, respetuoso y seguro para jugadores, equipos y aficionados sigue siendo una prioridad fundamental en nuestro deporte", explica el organismo.
"FIBA ha proporcionado las imágenes y la información pertinentes a las autoridades locales, que continúan investigando el asunto. Además se pondrá en contacto con la delegación del equipo lituano para informarles de la situación y apoyar los esfuerzos encaminados a prevenir incidentes similares en futuros partidos", concluye el texto.