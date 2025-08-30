LA FIBA impedirá el acceso al aficionado que profirió insultos racistas contra Schröder

Redacción deportes, 30 ago (EFE).- La FIBA ha anunciado a través de un comunicado que impedirá la entrada al resto de partidos del EuroBasket al aficionado que profirió insultos racistas contra el base alemán Dennis Schröder, durante el encuentro que enfrentó a su selección frente a Lituania, en la ciudad finlandesa de Tampere y que fueron denunciados públicamente a la conclusión del mismo por el propio jugador.