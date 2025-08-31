Bogdanovic dice adiós al Europeo por lesión

Bogdanovic, de 33 años y perteneciente a Los Ángeles Clippers, estaba a la espera de ser evaluado por el equipo médico del conjunto estadounidense, que ha informado de la lesión del jugador.

El escolta serbio tendrá que ver desde fuera de la pista lo que resta de Europeo, en el que su selección aspira a subirse al podio. De momento los tres partidos disputados los cuenta por victorias en el Grupo A.

Bogdanovic cuenta con un palmarés que incluye una medalla de plata en Río 2016 y una de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, una plata en el Mundial de 2023 y otra más de plata en el Europeo de 2017.