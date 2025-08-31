Doncic, cuarto jugador en lograr un triple-doble en un partido del Eurobasket desde 1995

El último en haber alcanzado este hito fue el polaco Mateusz Ponitka en la edición del año 2022 al transformar 26 puntos, completar 16 rebotes y entregar 10 asistencias precisamente ante Eslovenia. En la lista también están el rumano Andrei Mandache (14 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias en 2017) y el croata Toni Kukoc (15 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias en 1995). La FIBA informa además de que en 1993 el croata Stojan Vrankovic les replicó, si bien los registros de tapones anteriores a 1995 no están contabilizados.

Doncic, que fue vital para que su combinado nacional estrenase el casillero de victorias en la presente edición, es ya igualmente el jugador más joven en el siglo XXI en superar los 400 puntos, las 100 asistencias y los 100 rebotes en la cita.