Las Lynx afianzan su ventaja de campo en todos los 'playoffs'

Las Lynx, que el año pasado perdieron las finales contra las New York Liberty, tienen un brillante balance de 31 victorias por solo ocho derrotas, y nunca habían ganado tantos partidos en una temporada.
Lideran el Oeste por delante de unas Las Vegas Aces en gran forma, que sellaron su duodécima victoria consecutiva gracias a su 81-75 contra las Atlanta Dream.
La semana de la WNBA estuvo marcada además por el regreso de Breanna Stewart, estrella de las Liberty, que no competía desde el pasado mes de julio por una lesión en la rodilla derecha.
Por otro lado, las Indiana Fever siguen sin poder contar con Caitlin Clark, quien se encuentra de baja desde el pasado 15 de julio por una lesión en la ingle.
La ex de Iowa todavía no tiene una fecha específica para su regreso y se ha perdido 18 partidos en lo que va de la temporada.
Las Fever ocupan la tercera plaza en el Este y la sexta a nivel general, lo que ahora mismo les permitiría clasificarse para los 'playoffs'.