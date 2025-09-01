Vicent Valerio-Bodon refuerza en pretemporada al Valencia Basket

Nacido en República Dominicana pero crecido en Hungría, Valerio-Bodon tiene 24 años y mide 206 centímetros, es internacional absoluto con Hungría.

Valerio-Bodon ha tenido algunas experiencias en la G-League, en la que ha jugado con el equipo vinculado a Los Angeles Lakers, franquicia con la que llegó a firmar un contrato de diez días, y jugó la pasada campaña en el Pistoia italiano.

El Valencia Basket inició hace unos días los entrenamientos de pretemporada aunque lo hizo muy mermado por las ausencias de jugadores que están con sus selecciones por lo que ha recurrido a jugadores como Valerio-Bodon para reforzar entrenamientos y amistosos.