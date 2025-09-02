Rokas Jokubaitis estará al menos seis meses de baja por una lesión en la rodilla izquierda

Redacción deportes, 2 sep (EFE).- Rokas Jokubaitis, base internacional lituano ex del Barça y actualmente en las filas del Bayern de Múnich, estará al menos seis meses de baja por una lesión de ligamento en la rodilla izquierda, que se produjo durante la segunda parte del encuentro del Eurobasket en el que su selección se impuso por 81-78 a Finlandia.