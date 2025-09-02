Básquetbol

Rokas Jokubaitis estará al menos seis meses de baja por una lesión en la rodilla izquierda

Redacción deportes, 2 sep (EFE).- Rokas Jokubaitis, base internacional lituano ex del Barça y actualmente en las filas del Bayern de Múnich, estará al menos seis meses de baja por una lesión de ligamento en la rodilla izquierda, que se produjo durante la segunda parte del encuentro del Eurobasket en el que su selección se impuso por 81-78 a Finlandia.

Por EFE
02 de septiembre de 2025 - 08:40
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2326

"El base estará apartado del baloncesto por al menos seis meses. En un futuro cercano, Jokubaitis viajará a Múnich, donde su tratamiento continuará en coordinación entre el Bayern y la federación lituana. Deseamos fuerzas a Rokas y le agradecemos que lo haya dado todo este verano y durante el Eurobasket", explica en ente federativo.

Jokubaitis sufrió su problema físico en el arranque del último cuarto durante una penetración a canasta y se retiró de la pista cojeando. De esta manera se pone fin a su participación en el torneo, donde era máximo asistente en total y el segundo en promedio tras el esloveno Luka Doncic, con 8.5 entregas por encuentro. Además estaba firmando por noche 17.3 puntos.

Enlace copiado