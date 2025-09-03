Aaron Best: "Vengo a aportar energía en los dos lados de la pista"

El internacional por Canadá, de 33 años, que procede del Trefl Sopot polaco, cuenta con una larga trayectoria en Europa, la cual comenzó en 2018 y le ha llevado a jugar en varios países: Alemania, con el MHP Riesen Ludwigsburg; Grecia, con el PAOK Salónica BC; Francia, con el Boulazac Basket Dordogne; Inglaterra, en los London Lions; y Polonia, con el Trefl Sopot.

"Creo que este es el momento ideal, el club correcto y la oportunidad más adecuada para mí. Tengo ganas de trabajar y aceptar el reto de la Liga ACB", ha dicho.

El de Scarborough es el único refuerzo de la línea exterior y llega para recoger el testigo dejado por Jerrick Harding, el máximo anotador del curso pasado en la Liga ACB con 20 puntos por partido. "Jerrick es un gran jugador, pero yo no me fijo en estas cosas de si vengo a sustituirle a él o a otro. Vengo a hacer el mejor trabajo posible y a hacer honor a mi apellido", sonrió después de decir esto.

Viene de hacer 9,4 puntos, 3,5 rebotes y 1,8 asistencias la última temporada, donde también ha jugado la Eurocopa. "Estoy muy feliz de estar aquí y, además, conoceré un país donde nunca he estado. De momento, el grupo humano que me encontrado es muy bueno. Está es una gran oportunidad para mí", insistió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En Polonia tuvo como rival a un nuevo compañero en el MoraBanc: Morris Udeze. "He jugado muchos partidos contra él y ahora me alegro de tenerle de compañero, ya que se trata de un jugador muy duro. Prefiero tenerlo cerca que de rival".

También elogió a Kyle Kuric, su 'rival' en la posición de escolta. "Es un gran jugador", puso de relieve.

Francesc Solana, director deportivo del MoraBanc Andorra, tiene claro que este era un fichaje deseado. "Hace tiempo que íbamos detrás de él y teníamos muy claro que él iba a ser el fichaje. No es una apuesta como McKoy, que acaba de aterrizar en Europa. Él tiene mucha experiencia y siempre hará lo que necesita el equipo. Destaca por brillar en las cosas que no se ven y en las cosas que se ven".

El primer partido de pretemporada del MoraBanc será el viernes en Sant Julià de Vilatorta (Barcelona) contra el BAXI Manresa de Diego Ocampo.