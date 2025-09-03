España se la juega ante Grecia con la vista puesta en el Bosnia-Georgia

España, vigente campeona, tuvo en la cuarta jornada hasta dos posibilidades de colarse entre los dieciséis mejores que disputarán las eliminatorias en Riga, pero ninguna se concretó tras imponerse Bosnia-Herzegovina al cuadro heleno y perder los de Sergio Scariolo contra Italia en un duelo donde fueron por delante hasta el desenlace del tercer cuarto.

Finalmente, pequeños detalles permitieron a los transalpinos llevarse el choque, dejando a 'La familia' con algunas dudas y la papeleta de tener que pelear hasta el final para clasificarse entre los cuatro primeros debido a su actual balance de 2-2, fruto de ese tropiezo ante Italia y de otro en su debut contra Georgia, y de dos triunfos frente a bosnios y chipriotas.

Para solventarla con éxito todo a apunta a que será muy importante que Santi Aldama mantenga el nivel que ha demostrado a lo largo del todo el torneo y que los bases, muy jóvenes por las circunstancias, sigan dando pasos adelante como hizo en el último choque Sergio de Larrea. Otra de las claves pasa por recuperar la mejor versión de los hermanos Hernangómez, Willy y Juancho, que se marcharon del duelo ante Italia con -1 y -3 de valoración respectivamente.

Lo bueno para la selección española es que podría darse el caso de que salte al parqué sin presión, puesto que Bosnia y Georgia se verán las caras a las 14:00 horas. Sin embargo, un triunfo bosnio le obligaría a un partido a vida o muerte contra los griegos, que ya están clasificados, pero deberían buscar amarrar el primer puesto para tener un cruce a priori más sencillo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esa intención, sin embargo, no les ha impedido prescindir hasta en dos encuentros de su gran estrella, Giannis Antetokounmpo. El jugador de los Milwaukee Bucks, dos veces MVP de la NBA, no se vistió de corto contra Chipre y tampoco ante Bosnia, una decisión que acabó condicionando al equipo en el segundo de los duelos.

La diferencia de potencial de Grecia con él o sin él en la pista es evidente. Tanto que encadena ocho partidos del Eurobasket anotando 25 puntos o más, siendo el segundo con mejor racha en el torneo solo por detrás de su compatriota Nikos Galis, que enlazó un total de 19 cuando estaba en activo.

A pesar de ello, no es el único jugador talentoso con el que cuenta en la plantilla Vassilis Spanoulis, finalista de la pasada edición de la Euroliga al frente del Mónaco. Nombres como Kostas Sloukas, Kostas Papanikolau, Konstantinos Mitoglou o Tyler Dorsey suponen igualmente amenazas a las que prestar atención.