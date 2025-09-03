Gerard Encuentra: "Todavía tenemos que construir un equipo"

El técnico catalán ha comparecido en rueda de prensa antes de afrontar el torneo de pretemporada de Sant Julià de Vilatorta (Barcelona), donde su equipo se medirá al Joventut Badalona y al BAXI Manresa, el 4 y el 7 de septiembre, respectivamente.

Encuentra, que ya tiene a su disposición a once de los doce jugadores de la plantilla, ha afirmado que "hay más nivel en la dinámica de los entrenamientos" y que "el equipo está respondiendo muy bien".

En este sentido, el entrenador pretende "crecer, mejorar cada día y coger buenos hábitos", aunque ha insistido en que todavía se debe "construir un equipo".

Asimismo, ha reconocido que hay "piernas cargadas", pero que eso es normal en pretemporada. "Estamos en un proceso de conocimiento y estamos poniendo horas en las piernas", ha declarado.

La exigencia física del técnico ilerdense ha provocado que John Shurna, que prácticamente no pudo entrenar la semana pasada, sea baja segura para el primer partido, y que otros dos jugadores más sean duda.

Por su parte, Sergio Llorente y Marc García, que están reforzando al equipo esta pretemporada, viajarán con el resto del grupo.

En cuanto al objetivo para estos partidos de pretemporada, Encuentra ha dicho: "Sabemos que lo más importante no es el resultado, sino poner en práctica todo lo que hemos ido haciendo estos días".