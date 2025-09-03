Polonara, el amuleto de Italia en el Eurobasket

Italia está en los octavos de final del Eurobasket tras su victoria ante España. Piensa incluso la 'Azzurra' en la primera plaza del Grupo C, para lo que tendrá que ganar a Chipre, colista, y esperar una victoria española ante Grecia.

Acumula un total de 3 victorias en 4 partidos en esta primera fase. Solo perdió contra Grecia en la primera jornada, en la única que Achille Polonara, su amuleto, hospitalizado en Valencia para completar la segunda fase de su tratamiento, no respondió a la llamada de sus compañeros.

"Pienso a menudo en Achille, que forma parte de la familia. Por Achille sufrimos porque, además de no estar aquí, está en un hospital de Valencia", explicó a Sky Sports Italia Pozzecco, visiblemente emocionado.

"El primer día en el vestuario le llamamos para saludarle antes del partido: tenía el móvil en silencio y no respondió, y perdimos el partido. Después, desde el duelo ante Georgia, siempre respondió", añadió.

"Con él al teléfono, estamos con tres de tres victorias, pleno. Así que, por favor, responde siempre al teléfono", comentó entre risas.

El jugador italiano, de 33 años, ya fue operado en octubre de 2023 para que le extirpasen una neoplasia testicular. En esa ocasión, se recuperó rápidamente y reapareció menos de dos meses después.