Xevi Pujol: "El Baskonia tiene una estructura muy distinta a la que estoy acostumbrado"

El responsable de estructurar la plantilla baskonista desveló que ha aprovechado una “ventana” en su contrato para poder comprometerse con el Baskonia, que le presentó “una oferta interesante”.

“Trabaja mucha gente aquí y entiendo la manera de pensar y hacer”, expresó el técnico, que confirmó que ya ha vivido la identidad que el club deja ver fuera.

“Estoy contento de poder participar en un grupo tan grande y con tanta gente dispuesta a estar en la misma página”, destacó Pujol, que admitió que ha tenido un verano muy activo e incidió en que ahora quiere priorizar en la configuración de la plantilla.

Sin embargo, indicó que todavía tiene que entender muchas cosas, sobre todo el funcionamiento de la Euroliga. “He venido a sumarme a un grupo de trabajo”, añadió.

Respecto a la configuración de la plantilla, reafirmó que “falta un manejador en el puesto de base” y no cerró la puerta a que ese jugador sea el tercer extracomunitario, a pesar de que en la ACB solo pueden jugar dos en cada partido.

“Cada vez hay menos conejos y menos chisteras”, señaló sobre las sorpresas que puede encontrar en algunos fichajes.

“El club me ha pedido aportar mi punto de vista a las cosas. Dedicamos la vida a esto, a una manera de hacer muy concreta”, dijo Pujol sobre los procedimientos baskonistas.

“Baskonia tiene un contexto complicado porque en una competición -en referencia a la ACB- es un club muy importante y en otra no tanto -Euroliga- y tenemos que hacer que estos dos contextos coincidan”, analizó el nuevo secretario técnico.

En este sentido, su objetivo es aunar "la identidad del club, el estilo del entrenador y las características de los jugadores.

Respecto a la salida de Kamar Baldwin, indicó que el motivo fue la necesidad de tener más cupos -jugadores formados en el baloncesto español- en una plantilla más larga de más de 12 miembros.

“Había que darle la vuelta a ciertas cosas como que el grupo fuera más largo y darle sentido a los cupos”, explicó Xevi Pujol, consciente de que Kamar Baldwin no encaja en este plan.

“Vamos a ser un equipo que corra, muy intenso, atlético y que sea proactivo, pero tenemos que juntar las piezas en cuatro semanas”, consideró el nuevo baskonista.

Dentro de esta velocidad, subrayó que Trent Forrest “es un superatleta” y matizó que en la NBA no era pausado. “La velocidad gusta a los jugadores porque se lo pasan bien”, agregó.