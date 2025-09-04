Bosnia y Georgia cierran los octavos a costa de España, y Francia acaba como primera

En caso del C la jornada empezó con el duelo ente Bosnia-Herzegovina y Georgia. Los primeros, que tras perder contra España e Italia parecían haberse quedado sin opciones, pero que posteriormente se levantaron sorprendiendo a Grecia, estaban obligados a ganar para seguir en competición.

Y lo hicieron por 84-76, yendo en todo momento por delante en el marcador desde la primera canasta pese a que en el cuarto decisivo los georgianos fueron capaces de igualar la contienda hasta en dos ocasiones. Jusuf Nurkic con 31 puntos, en la que fue su mayor aportación anotadora de momento, resultó de nuevo clave para que los suyos superaran por primera vez una fase de grupo en la máxima competición continental desde 1993.

Esa circunstancia obligaba a España a ganar ante Grecia para seguir viva en evento. Pese a ir perdiendo de quince puntos al descanso, los españoles fueron capaces de remontar hasta ponerse por delante y de llegar con opciones a los instantes finales, donde los problemas con los tiros libres terminaron por pasarles facturas. La derrota supone el adiós del técnico Sergio Scariolo, quien ya anunció que este sería su último torneo con el combinado nacional. La próxima temporada entrenará al Real Madrid.

Entre medias Italia cumplió con lo previsto y derrotó sin complicaciones a Chipre, la peor selección de toda la fase de grupos al acabar como la segunda menos anotadora y la segunda que más puntos recibió. En este caso los italianos, sin alardes y repartiendo minutos entre sus efectivos, se impusieron por 89-54 para acabar finalmente segundos, por detrás de Grecia y por delante de Bosnia y Georgia.

En el grupo D, la emoción no estaba en saber quién estaría en la fase final que se disputará íntegramente en la ciudad letona de Riga sino en precisar los puestos de los cuatro clasificados; Polonia, Francia, Israel y Eslovenia, tras confirmarse en la jornada previa la eliminación de Bélgica e Islandia.

Inauguró la fecha Francia pasando por encima de Islandia, a la superó por 40 puntos (114-74). Fue un duelo que no tuvo color, pues al descanso los galos ya ganaban de treinta y dos, habiendo concedido solo 34 en los dos primeros cuartos. Finalmente de los once jugadores de la selección que saltaron a la pista, todos menos Sylvain Francisco acabaron con dobles dígitos de valoración, siendo el mejor Zaccharie Risacher con 22.

Acto seguido aparecieron en escena Israel y Eslovenia; y con los segundos Luka Doncic para firmar de nuevo una actuación tan portentosa como determinante. El base de Los Ángeles Lakers, que ante Bélgica se convirtió en el cuarto jugador desde 1995 en firmar un triple-doble en el torneo, se quedó a las puertas de ser el único en lograrlo dos veces y por ende en conseguir ese hito en una misma edición.

Con 37 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias que le valieron un 45 de valoración; el ex del Real Madrid fue demasiado para un cuadro israelí donde no sirvió la influencia, una vez más, de Deni Avdija, autor de 34 meritorios puntos para un 29 de valoración. El triunfo final por 96-106 le garantizaba a los eslovenos el tercer puesto por detrás de Francia y Polonia y por delante de Israel.

Los polacos, que saltaron a la pista sabiendo ya que iban a ser segundos y a medirse en siguiente ronda a los bosnios, no pudieron despedirse con un triunfo de los aficionados que les han arropado durante la fase inicial del torneo en Katowice y cayeron ante Bélgica por 69-70 con una canasta de Emmanuel Lecomte a falta de tres segundos.

Dadas las circunstancias los primeros cruces para los ocho que aún siguen aspirando al título entre los dos grupos serán, este domingo 7 de septiembre, Polonia-Bosnia, Grecia-Israel, Francia-Georgia e Italia-Eslovenia. Antes, el sábado 6, se disputarán Lituania-Letonia, Turquía-Suecia, Alemania-Portgual y Serbia-Finlandia.