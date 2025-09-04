Italia-Eslovenia y Grecia-Israel, los duelos más atractivos en los octavos del Eurobasket

Redacción deportes, 5 sep (EFE).- Los encuentros que medirán el domingo 7 de septiembre a Italia contra Eslovenia y a Grecia contra Israel serán a priori los más atractivos de la ronda de octavos de final del Eurobasket, primera de las eliminatorias a partido único de la fase final que se disputará de manera íntegra en el Xiaomi Arena de Riga.