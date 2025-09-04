Italia-Eslovenia y Grecia-Israel, los duelos más atractivos en los octavos del Eurobasket

Antes, el sábado 6 de septiembre, se disputarán cuatro partidos. Alemania, líder del grupo B y vigente campeona del mundo, se medirá contra Portugal, cuarta en el grupo A. Otra de las favoritas, la Serbia de Nikola Jokic se cruzará con la Finlandia de Lauri Markkanen. Además Letonia, anfitriona, se cruzará en el duelo de países bálticos contra Lituania y Turquía tratará de prolongar sus buenas sensaciones contra Suecia.
El domingo además del Italia-Eslovenia y del Grecia-Israel, encuentros donde se podrá ver en acción a nombres como Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo y Deni Avdija; Polonia se cruzará con la sorprender Bosnia-Herzegovina y Francia tratará de hacer valer su condición de firme aspirante a campeona contra Georgia.
Los ganadores de los ocho encuentros se clasificarán para la ronda de cuartos de final, que se celebrará los días 9 y 10 de septiembre. Las dos semifinales están previstas para el 12 de septiembre y la lucha por el bronce y la final, para el domingo 14 de septiembre.
Finalizada la fase de grupos quedan eliminadas España, vigente campeona; Estonia, República Checa, Montenegro, Gran Bretaña, Chipre, Bélgica e Islandia.
