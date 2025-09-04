La acb y DAZN anuncian alianza para próximas cinco temporadas

El acuerdo también contempla la emisión de los campeonatos durante cinco temporadas en los países y territorios de Estados Unidos, MENA (Oriente Medio y Norte de África), Italia, Francia, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Canadá, Australia, Taiwán y Japón, así como a partir de la temporada 2026-27 en Alemania y Austria.

La cobertura, según anuncian ambas partes, arrancará con la Supercopa Endesa 2025, que se disputará en Málaga los próximos 27 y 28 de septiembre. Además de la Liga Endesa, la plataforma emitirá en exclusiva la Copa del Rey, que tendrá lugar del 19 al 22 de febrero de 2026.

Los aficionados podrán disfrutar de todos los partidos en directo y a la carta, en total más de 1.700 en los próximos cinco años. "Junto a ello, contenido exclusivo, entrevistas, resúmenes, y programas especiales centrados en los equipos y jugadores protagonistas de cada jornada", explica el comunicado.

Además, como parte del acuerdo, DAZN ofrecerá cada jornada un encuentro de la Liga Endesa en abierto. Los aficionados podrán seguir estos partidos gratis solo con descargar la App de DAZN y registrarse con su correo electrónico.

DAZN lanzará un plan específico, que ofrecerá acceso a todos los partidos de la acb en directo y bajo demanda. Esta propuesta se podrá disfrutar por 9,99 € al mes en la modalidad anual de pago fraccionado,14,99 € en modalidad mensual o por 109,99 € en modalidad anual con pago único. Este nuevo plan se podrá contratar en la App de DAZN y en DAZN.com próximamente. Los usuarios del plan Premium tendrán incluidos estos contenidos en su suscripción sin coste adicional. Por otra parte, según fuentes del acuerdo DAZN cuenta con la opción de poder llegar a un acuerdo posterior con algún operador en abierto.