Los Capitanes, de Ciudad de México, comienzan su era sin Ramón Díaz el 8 de noviembre

Díaz dejó el banquillo de los Capitanes, el primer equipo latinoamericano en el sistema de la NBA, luego de ocho años. Al momento, la dirigencia del club no ha nombrado a su sustituto.

El granadino había sido hasta el momento el único estratega en la historia del equipo de Ciudad de México, que desde 2021 pertenece a la G-League. Antes, Díaz comandó al equipo en la liga local. El ibérico se despidió sin títulos.

La nueva temporada de la Liga de Desarrollo se dividirá en dos etapas: primero 14 partidos del Tip-Off Tournament y dos más del Winter Showcase, que se realiza del 19 al 22 de diciembre en Orlando, en donde se conocerá al campeón de esta primera fase.

El primer duelo en casa en el Tip-Off Tournament será el domingo 16 de noviembre ante el Oklahoma City Blue.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Finalizado este torneo, comenzará la campaña regular, en la que los quintetos reiniciarán sus récords. En esta ronda, los Capitanes jugarán 34 encuentros, en los que buscarán los 'playoffs' de la G-League.

La temporada regular comenzará para los Capitanes el 27 de diciembre con una visita a los Austin Spurs y concluirá el 28 de marzo de 2026 con otro viaje para medirse al mismo equipo.

El primer partido como locales en la temporada regular será el 4 de enero ante los Texas Legends.

En la G-League, los equipos de la NBA tienen sucursales en las que desarrollan a su nuevo talento.