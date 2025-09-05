Clement Frisch: Venir al Baskonia es un gran paso en mi carrera

El francés, que llega a Vitoria con un contrato de tres temporadas y lucirá el dorsal 25, aseguró que no barajó más opciones que la del equipo azulgrana porque solo quería jugar en el conjunto baskonista.

“Voy a ayudar todo lo que pueda y espero ganar todos los partidos posibles para ir a por el campeonato”, expresó Frisch, que llega con la vitola de jugador con mayor progresión en la última temporada de la liga francesa.

“Soy un jugador bastante completo, puedo hacer muchas cosas en la cancha pero lo importante es ayudar. Tengo buen tiro de tres puntos y creo que puedo atacar el aro y defender bien”, consideró.

Se mostró “muy emocionado” por jugar en la Euroliga y en la ACB. “Es un sueño y quiero demostrar que estoy preparado”, manifestó el nuevo azulgrana.

Estuvo acompañado por el director deportivo del equipo, Félix Fernández, que reconoció que el fichaje del galo fue el primer movimiento del club. “Le seguíamos desde hace tiempo”, reconoció el portavoz baskonista.

“Tiene muchas ganas, es un loco del entrenamiento y del trabajo. Va a necesitar tiempo pero nos va a dar un gran rendimiento”, avanzó Fernández.