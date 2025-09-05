La FEB reconoce a Scariolo tras "15 maravillosos años en los que hemos tocado el cielo"

"No nos gusta el decir adiós a Sergio de esta manera. Quiero darle las gracias por su profesionalidad y compromiso con LaFamilia hasta el último segundo. Sabemos que le vamos a tener cerca, aunque ahora le veremos y seguiremos por la tele. Ha sido un verdadero placer contar con él durante 15 maravillosos años en los que tantas y tantas veces hemos tocado el cielo juntos", afirmó Aguilar.

En una nota de despedida publicada este viernes, la FEB destacó que, tras la eliminación anoche de España en el Eurobasket frente a Grecia, Scariolo "cierra su exitosa etapa como el entrenador, que ha dado a la selección masculina ocho de sus 20 podios en grandes campeonatos y cinco de sus seis oros".

"Una trayectoria que también se refleja en la metodología de trabajo desde las categorías de formación hasta la absoluta", señaló el organismo, que recordó que el técnico finaliza su trayectoria después de 222 partidos en dos etapas (2009-2012 y 2015-2025), en las que se ha convertido en el seleccionador más laureado de la historia de nuestro baloncesto con un total de ocho medallas.

La FEB trasladó "el agradecimiento y el cariño de todo" el baloncesto a Scariolo, "por haber contribuido a transformarlo y crear un modelo que ha vertebrado todo el baloncesto masculino español, de la base a la cúspide de su pirámide competitiva".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al reconocimiento de la FEB se sumó también el de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, quien señalo que "los aplausos se quedan cortos".

"Gracias, Sergio Scariolo, por pilotar una era dorada del baloncesto español. Oro mundial, plata y bronce olímpicos y cuatro títulos europeos. Tu legado seguirá siempre inspirando a LaFamilia", escribió en redes sociales la portavoz del Gobierno.

Desde su debut el 14 de agosto de 2009 ante Cuba, en un amistoso celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, el técnico italiano (Brescia, 1961) ha dirigido a España en 8 de los 20 podios conseguidos en los grandes campeonatos internacionales, Juegos Olímpicos, Copas del Mundo y Eurobasket, y ha estado presente en 5 de los 6 oros conquistados por el equipo: la Copa del Mundo 2019 y los cuatro Eurobasket (2009, 2011, 2015 y 2022).

A estos éxitos se suman dos medallas olímpicas, la de plata en Londres 2012 y el bronce en Río 2016, y el bronce del Eurobasket 2017.

La FEB también resaltó el trabajo de Scariolo en las categorías de formación y que en sus 15 años como seleccionador han debutado un total de 64 jugadores en partidos oficiales y amistosos. 28 de ellos han defendido la camiseta de España en, al menos, un gran torneo internacional, y esta cifra aumenta a 30 si se incluye a Pau Ribas y Xavi Rabaseda, quienes sumaron sus primeras internacionalidades con Juan Antonio Orenga, que le sucedió como técnico a finales de 2012.