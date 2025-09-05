Laprovittola y Juan Núñez reciben el alta médica tras diez y seis meses de baja

El internacional argentino fue operado el pasado 29 de octubre una rotura del ligamento cruzado anterior y una lesión del menisco de la rodilla externa, mientras que el madrileño se sometió a una artroscopia el pasado 11 de marzo para tratar una rotura del menisco externo de la rodilla derecha.

Sin poder ser convocados por sus respectivas selecciones para el Eurobasket y la Americup, respectivamente, Núñez y Laprovittola se ejercitaron en solitario durante el verano en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y hace dos semanas empezaron a realizar ejercicios con oposición ante jugadores del baloncesto formativo azulgrana.

Con el inicio oficial de la pretemporada el lunes 1 de septiembre, ambos jugadores se incorporaron a la dinámica del primer equipo y se han ejercitado junto al resto de sus compañeros en la estadía que el equipo entrenado por Joan Peñarroya realizará en Encamp (Andorra) hasta el sábado 6 de septiembre, cuando se medirá al París Basketball en el primer amistoso del curso.

El técnico podrá contar con los nuevos fichajes Will Clyburn, Myles Cale, Miles Norris y Juani Marcos -que se incorporó el martes al trabajo después de perder la final de la Americup con Argentina ante Brasil (47-55)-, y también con el escolta Kevin Punter y el pívot Youssoupha Fall, más allá de los citados Núñez y Laprovittola.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, todavía no están disponibles los checos Jan Vesely y Tomas Satoransky, que trabajan de forma individual para solventar sus respectivos problemas de espalda.

Para completar la rotación, Peñarroya se ha llevado a Encamp a seis jóvenes canteranos: Sayon Keita, Diego Ferreras, Nikola Kusturica, Jakob Siftar, Joaquim Boumtje Boumtje y Mohamed Dabone.

Tras la estancia en el Principado, el equipo volverá a Barcelona para afrontar otros dos amistosos, contra el Bàsquet Girona (12 de septiembre) y el Hiopos Lleida (26 de septiembre) y preparar la disputa del primer título oficial del cuso, La Liga Catalana (del 17 al 21 de septiembre).

La semana que viene se incorporará al trabajo los internacionales españoles Willy Hernangómez, Joel Parra y Darío Brizuela, que acabó lesionado en el último partido del combinado dirigido por Sergio Scariolo, mientras que el ala-pívot Tornike Shengelia jugará el domingo los octavos de final del Eurobasket con Georgia.