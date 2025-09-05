Richotti: “La Supercopa es un buen momento para derrotar al Madrid”

El conjunto blanco se enfrentará a La Laguna Tenerife y el Unicaja al Valencia Basket en las semifinales de la Supercopa ACB 2025, que se disputarán el fin de semana del 27 y 28 de septiembre en el Martín Carpena de Málaga.

Richotti ha apuntado también que el equipo madridista ha tenido “cambios” este curso y es por ello que aunque el cruce “es complicado”, el equipo tinerfeño afrontará el duelo con optimismo.

“El Madrid siempre es peligroso, es uno de los clubes más grandes que hay a nivel de Europa y del mundo”, ha añadido.

Será la segunda semifinal del primer día de competición en el Martín Carpena (20:00 hora peninsular), mientras que el anfitrión, el Unicaja, y el Valencia Basket, jugarán en la primera ronda a partir de las 17:00 hora peninsular.

La Laguna Tenerife intentará colarse en la final del torneo inaugural del año por primera vez en su historia en la que será la tercera oportunidad para el Canarias tras haber participado en las ediciones 21/22 y 20/21.