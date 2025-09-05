Sergio Rodríguez: "La Supercopa es un buen punto de inicio y una ilusión tremenda"

"Es un buen punto de inicio. La Supercopa es el torneo inicial, pero en el club ya sabéis que es una ilusión tremenda", comentó este tras el sorteo celebrado en Málaga el exjugador canario, ahora en la dirección deportiva tras anunciar su retirada en junio de 2024.

"Cada año, se haya ganado o no la temporada anterior, se coge con muchas ganas y el equipo está preparado. Todos tenemos muy claro la importancia de seguir ganando y de seguir compitiendo muy bien", dijo el Chacho, que "todavía" no sabe cuándo regresará Sergio Scariolo tras la eliminación de España en el Eurobasket.

Aprovechó para dejar su reflexión sobre el último partido del técnico italiano en la selección española: "Ayer fue un palo para todos, pero sacando la parte positiva, nos va a ayudar seguro para próximos torneos. Hay mucha gente joven con muchas ganas, se ha competido muy bien y ha sido una lástima no clasificarnos, pero se han visto cosas muy buenas".

Respecto a la Supercopa, piensa que Real Madrid, Tenerife y los dos clubes restante de la primera semifinal, Unicaja y Valencia Basket, "son cuatro equipos que el año pasado lo hicieron muy bien, será muy competitiva".

"Conozco muy bien la Supercopa. Este año hemos empezado un poco antes a entrenar, tenemos muchos cambios dentro de la estructura y del equipo y tenemos mucha ilusión por empezar y porque las cosas vayan bien", insistió Rodríguez.

Además, aseguró que el Real Madrid está "bien" en esta pretemporada: "Estamos todos muy organizados, planificados, entendiendo los 'timings' de los jugadores que no están, por lesiones o por el Eurobasket, también con Sergio Scariolo, pero estamos bien, hemos empezado un poco antes que otros años, tenemos más tiempo y la Supercopa también es una semana más tarde que lo normal".