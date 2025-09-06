85-58: Alemania espera a los últimos diez minutos para aplastar a Portugal rumbo a cuartos

Sentado ya en el banquillo del equipo alemán su técnico, el español Álex Mumbrú, tras superar una infección, su objetivo era dar continuidad a la excelente imagen ofrecida durante la fase de grupos, en la que no solo consiguió un pleno de victorias, sino que lo hizo con una media de puntos de ventaja de 32,8 y anotando 105,8 de promedio por noche.

El cuadro luso parecía un rival idóneo para mantener esos guarismos, pero para sorpresa de todos anuló los puntos fuertes de Alemania y la dejó en solo 31 puntos en la primera mitad, 17 en el cuarto inicial y 14 en el posterior. Una labor tremendamente meritoria que le permitió mirar de tú a tú a la campeona del mundo.

Liderada por el pívot Neemias Queta (18 puntos, 11 rebotes, 24 de valoración), con el auxilio de Travante Williams, Portugal creyó en el milagro durante treinta minutos mientras su oponente presentaba un sonrojante 1 de 24 en triples, fallando todos desde el de Isaac Bonga que supuso el 7-7 con 03:13 de partido hasta el que transformó Maodo Lo a falta de 03:22 para la media hora.

Ese balsámico acierto exterior unido a otro poco después de Bonga permitieron labrar un parcial de 8-0 que elevó su renta favorable al +9 a falta de poco más de dos minutos para el final del tercer cuarto. Parecía el momento de inflexión, pero los portugueses se rehicieron para entrar en el último acto perdiendo solo por uno (52-51, m.30).

Entonces empezó a apagarse la esperanza portuguesa. En el retorno al parqué, un demoledor 13-0, impulsado por Dennis Schröder y Lo y culminado por Franz Wagner, el mejor de los suyos con 16 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias para 21 de valoración, terminó por inclinar la balanza a favor de Alemania, que terminó ganando los diez minutos finales por 33-7.

De esta manera confirma su presencia entre los ocho mejores de la competición, entre los que ya está también Turquía tras derrotar previamente a Suecia (85-79). Los alemanes se medirán ahora al ganador del choque entre Italia y Eslovenia, que se disputará este domingo a las 17:30 horas CET.