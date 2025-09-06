88-79. Lituania se lleva el duelo báltico ante Letonia y estará entre las ocho mejores

Los lituanos, ya sin el lesionado Rokas Jokubaitis, determinante en la primera fase, empezaron lanzados a lomos del base Arnas Velicka, que con tres triples en tres minutos y medio puso en órbita a los suyos y les permitió adquirir una ventaja de ocho puntos que casi les acompañaría hasta el final del primer cuarto.

Esa renta les dio tranquilidad y les ayudó a no sangrar en exceso cuando su rival reaccionó en el arranque del segundo acto por medio de un 0-8 firmado a partes iguales por Rihards Lomazs y por Rolands Smits que les permitió situarse a dos puntos, una desventaja que no lograron aminorar desde el pitido inicial hasta la conclusión.

Superado ese mal momento, que se prolongó algunos instantes más, los lituanos volvieron a encenderse a falta de dos minutos para el descanso con un triple de Tubelis, cinco puntos de Deividas Sirvydis y un tiro libre de Marek Blazevic. Fue una estocada definitiva de la que Letonia no lograría reponerse.

Así, en el tercer cuarto, la diferencia entre unos y otros no bajaría de los 7 puntos, alcanzando incluso un pico de 13 para una Lituania que volvió a exhibir su condición de mejor reboteadora del torneo y que parecía tener controlado el enfrentamiento a la espera de una previsible reacción final del oponente en el último cuarto.

Una racha de seis puntos sin respuesta fruto de un 2+1 de Kristaps Porzingis y de un triple de Davis Bertans a falta 03:44, que sirvieron para situar a los suyos de nuevo a siete; y dos aciertos exteriores de Lomazs dentro del último minuto para dejarles a cinco; fueron lo más parecido. Sustos menores sin consecuencias para los de Rimas Kurtinaitis, que terminaron por cerrar sin apuros un triunfo merecido después de completar un choque entero sin saber lo que era ir por detrás.

Lituania es la tercera clasificada para cuartos de final tras Turquía, que derrotó a Suecia (85-79), y Alemania, que hizo lo propio con Portugal (85-58). Su rival en siguiente ronda será el ganador del Grecia-Israel, que se enfrentan este domingo (20:45 CET, -2 GMT).