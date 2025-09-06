La selección de Estados Unidos de 2008 entra en el Salón de la Fama de la NBA

Chicago (EE.UU.), 6 sep (EFE).- La selección de Estados Unidos que se colgó el oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, con estrellas como Kobe Byrant, LeBron James o Dwyane Wade, entró oficialmente este sábado en el Salón de la Fama de la NBA en la cereomnia oficial organizada en Springfield, Massacchusetts.