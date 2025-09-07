80-72: Ponitka y Lloyd llevan a Polonia a cuartos y despiertan a Bosnia de su sueño

En su primera aparición en las eliminatorias desde 1993, los bosnios llegaban sin nada que perder, habiéndose rehecho cuando todos les daban por muertos tras caer ante España. Los triunfos seguidos ante Grecia y Georgia, claves para clasificarse, había instaurado una tendencia ascendente que volvía a ponerse a prueba.

Y tomaron el relevo donde lo dejaron, mostrándose muy inspirados en el arranque. Siete puntos seguidos de Jusuf Nurkic les sirvieron de lanzadera para firmar un parcial de 2-13 que obligó al rival a pedir su primer tiempo muerto. El receso frenó la sangría y dio algo de aire al equipo, aunque este no pudo evitar irse nueve abajo al final del primer cuarto (14-23, m.10).

Bosnia logró conservar el colchón hasta mediado el segundo acto, cuando empezó a tener problemas para frenar a Jordan Loyd y a Mateusz Ponitka. Once puntos del escolta de origen estadounidense, ocho de ellos seguidos, y seis de su compañero, unido a la clara superioridad en el rebote, fueron vitales para que el duelo llegase equilibrado al descanso (40-44, m.20).

Finalmente, aunque no sin trabajo, Polonia acabó poniéndose por delante en un momento psicológicamente delicado para el oponente, a falta solo de 01:33 del cierre del tercer cuarto. Fue gracias a un tiro libre de Ponitka, en ese tramo encendido de nuevo. La ventaja, aunque importante a nivel de confianza, era demasiado corta.

Se mantuvo así hasta que un parcial de 8-0 que inició un triple de Andrzej Pluta y acabó un 2+1 de Dominik Olejniczak rompió definitivamente la contienda. Con una limitada capacidad de reacción que no les permitió acercarse más allá de los cuatro puntos, todo el trabajo previo de los bosnios se fue al traste, diciendo adiós a un torneo del que se pueden ir orgullosos por su capacidad para competir a pesar de las baja de un pilar como Dzanan Musa.

En el caso de Polonia, completa el primer partido de cuartos de final. Su rival será Turquía, de momento invicta, y que el sábado se deshizo con algunos apuros de Suecia (85-79). Además está ya también confirmada la presencia entre los ocho mejores de Alemania, Lituania y Finlandia.