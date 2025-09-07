84-79. Un soberbio Giannis Antetokounmpo mete a Grecia en cuartos

Kostas Papanikolau (8 y 3) y Kostas Sloukas (11-4) fueron los mejores acompañantes de un estelar Antetokounmpo, que tendrá delante a un equipo lituano, siempre combativo, que se impuso por 88-79 en el duelo de selecciones bálticas a Letonia, anfitriona de la fase final del torneo.

Los de Vassilis Spanoulis se pusieron rápidamente por delante en el primer cuarto, en el que el ala-pivot de los Milwaukee Bucks dio sus primeras muestras de determinación, y se fueron al descanso con nueve puntos de ventaja (50-41).

Pese a la aparente superioridad, Israel no dio su brazo a torcer y en el tercer parcial se puso a solo dos puntos, gracias a un inspirado Roman Sorkin (14-6) y debido a la relajación de los helenos.

Todo volvió a la normalidad en el último cuarto, en el que los griegos impusieron una 'distancia de seguridad' inabarcable para los irsaelíes, que pese a que lo dieron todo por darle la vuelta no pudieron rematar la faena.

Grecia se planta en cuartos después de firmar una fase de grupos destacada, con cuatro victorias en cinco partidos, incluida la que consiguió ante España en la última jornada (90-86) y que supuso la eliminación del conjunto del italiano Sergio Scariolo.