92-85. Los 23 puntos de Jean Montero no impiden la derrota del Valencia ante el Murcia

El choque entre los dos conjuntos que fueron subcampeones de la ACB en 2024 y 2025 deparó un buen espectáculo en el pabellón José Ortega Chumilla de la localidad murciana de Yecla.

Era el primer partido a puerta abierta de pretemporada para los universitarios, que dieron la talla a pesar de no contar con uno de sus jugadores más destacados, el ala pívot estadounidense Kaiser Gates.

En el cuadro taronja también hubo bajas sensibles como los internacionales españoles Sergio de Larrea, Xabi López-Arostegui y Josep Puerto.

El primer cuarto fue dominado por los de Sito Alonso, que llegaron a disponer de una renta de 10 puntos, la que mantuvieron al término del periodo con un 29-19 que se basó en parte en la aportación de David DeJulius desde la posición de base.

En el segundo acto reaccionó el equipo dirigido por Pedro Martínez, que redujo su desventaja hasta los cuatro puntos al llegar al descanso (47-43). El buen hacer de Jean Montero influyó en esa mejoría.

La reacción de los de la capital del Turia prosiguió tras el paso por los vestuarios y, de hecho, llegaron al minuto 30 con un 60-62 favorable.

El choque se resolvió en el último periodo y en él se asistió a un festival anotador por parte de ambos conjuntos, con mayor acierto para los que ejercían como locales. El UCAM CB contó con la actuación más destacada de Johan Radebaugh, Dylan Ennis y Michael Forrest, autores de 18, 17 y 15 puntos al final. Toni Nakic y Devontae Cacok, ambos con 12 tantos, también estuvieron en dobles dígitos de anotación.

El 32-23 de los diez minutos finales decantó el triunfo a favor de los universitarios, que tomaron la delantera a 7 minutos de la conclusión con un triple de Ennis (70-67). El Valencia Basket apretó hasta el final y a 29 segundos de la conclusión se situó a cuatro puntos pero un triple de Radebauhg rubricó la victoria murciana.

92. UCAM Murcia Club Baloncesto (29+18-13+32): DeJulius (7), Ennis (17), Sant-Roos (5), Nakic (12) y Cacok (12) -cinco inicial- Forrest (15), Radebaugh (18), Cate (-), López de la Torre (1), Neves (5) y Moussa Diagne (-)

85. Valencia Basket Club (19+24+19+23): Montero (23), Moore (9), Valerio-Bodon (-), Costello (12) y Sako (8) -cinco inicial-, Taylor (6), Brancou (6), Blanco (4), Carot (7), Sestina (10), Talcis (-) y Nogués-González (-)

Árbitros: Vicente Martínez Silla, Fabio Fernández Esteban y Cristóbal Sánchez Cutillas.

Incidencias: Partido correspondiente al II Trofeo Región de Murcia Costa Cálida de baloncesto que se disputó en el pabellón José Ortega Chumilla de Yecla ante unos 1.500 espectadores que llenaron sus gradas.