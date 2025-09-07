El alero Nihad Djedovic, duda para la Intercontinental por otra lesión de sóleo

"Djedovic tiene un problema en el gemelo. Tenemos que tener precaución con él, porque es una zona donde se ha lesionado históricamente mucho", lamentó el técnico vasco del Unicaja minutos después del amistoso ante el Real Madrid por el Torneo Costa del Sol en el Martín Carpena, en el que no pudo participar.

"Él está fastidiado porque ha trabajado mucho en verano para no tener ningún problema, pero ahora lo ha tenido. Son cosas que podemos controlar y cosas que no, y más en pretemporada", añadía Navarro, consciente de que Djedovic había hecho un gran trabajo previo y estaba jugando a gran ritmo hasta el momento.

"A veces no tenemos las mejores condiciones alrededor para cuidar a ese tipo de jugadores. Vamos a ver si es lo menos posible”, concluía el técnico, por lo que el club aún no ha comunicado un tiempo de baja.

En la temporada pasada sufrió dos contratiempos en el sóleo izquierdo que le mantuvieron fuera de las canchas durante más de dos meses en total, seis semanas repartidas entre diciembre y enero y también entre abril y mayo. Incluso se perdió las finales de la Liga de Campeones FIBA que Unicaja logró ganar en Atenas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De momento, Nihad Djedovic es seria duda para llegar a la Copa Intercontinental FIBA en Singapur, donde ya ganaron dicho título el pasado año y que se juega dentro de diez días, entre el 18 y el 21 de septiembre.