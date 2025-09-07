Pozzecco anuncia su adiós al banquillo de la selección italiana

"Este ha sido mi último partido como entrenador de la selección, por decisión mía. Quiero dar las gracias a Petrucci (presidente de la Federación italiana) que me ha concedido este honor, ha sido el mejor momento de mi vida", confesó Pozzecco.

Deja el cargo que asumió en 2022 y con el que ejerció solamente en el Mundial de 2023, ya que no pudieron clasificarse para los Juegos Olímpicos de París 2024, además de en este Eurobasket.

"Puedo ser el peor entrenador del mundo, me da igual. Pero, como les dije a mis jugadores en el vestuario, nadie respeta tanto a los jugadores italianos como yo. Nadie los querrá más que yo. Hoy estoy muy triste porque veo sufrir a los chicos, no porque yo haya perdido", añadió.

Pozzecco, con una trayectoria en los banquillos de casi 15 años, lideró a la selección italiana hasta los octavos de final del torneo continental tras clasificarse como segunda de grupo con cuatro victorias en cinco partidos, con el partido ante Grecia como única derrota.

